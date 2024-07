Geschenk: Ocon bekommt Formel-1-Auto nach Hause geliefert

Ocon verlässt Alpine zum Saisonende

Am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) jährt sich Ocons Premierensieg zum dritten Mal. Momentan befinden sich Alpine und er aber in schwierigen Zeiten. Nach 12 von 24 Saisonrennen hat er nur drei Punkte auf dem Konto und liegt auf dem viertletzten Platz in der Fahrerwertung, Teamkollege Pierre Gasly hat bereits doppelt so viele Punkte gesammelt. Zudem werden sich die Wege von Ocon und Alpine am Ende des Jahres trennen. Wohin es den Grand-Prix-Sieger zieht, ist noch unklar.