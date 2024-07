"Großer Erfolg": Formel-1-Saison 2025 mit sechs Sprints

Die Formel-1-Piloten dürfen auch im kommenden Jahr in den Sprintrennen um zusätzliche Punkte kämpfen. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, sollen 2025 erneut insgesamt sechs Sprints gefahren werden. „Der Sprint ist ein großer Erfolg für die Formel 1 und bringt allen Fans mehr Action und Rennen auf der Strecke“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Seit 2021 werden die verkürzten Events veranstaltet.

Wie schon in diesem Jahr wird erneut im Rahmen der Grand Prix in Shanghai/China (März 2025), Miami/USA (Mai 2025), Austin/USA (Oktober 2025), Sao Paulo/Brasilien und Lusail/Katar (beide November 2025) ein Sprint stattfinden. Für Österreich rutscht zudem Belgien (Juli 2025) in den Sprint-Kalender. Alle drei bislang gefahrenen Sprints in diesem Jahr hat Weltmeister Max Verstappen gewonnen.