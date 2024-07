"Hart, aber fair": Fahrerkollegen stützen Verstappen

Max Verstappen war nach der Kollision mit Lando Norris in Österreich in die Kritik geraten. Der Weltmeister erhält aber Unterstützung.

Während Norris‘ Teamchef Andrea Stella in der Emotion beklagte, Verstappen sei in der Vergangenheit zu wenig oder nicht hart genug bestraft worden, stellten sich die Piloten am Rande des Rennwochenendes in Silverstone hinter ihren derzeit besten.