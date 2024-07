McLaren-Duo nach Ungarn-Kontroverse versöhnlich

Nach dem kontroversen Doppelsieg in Ungarn äußern sich Lando Norris und Oscar Piastri ganz cool. Unter anderem Monopoly half bei der Aufarbeitung.

Mit Fast-Food und einem Brettspiel gegen das Chaos: Oscar Piastri und Lando Norris haben sich nach ihrem kontroversen Doppelsieg in Ungarn kreativ abgelenkt. "Wir haben uns etwas bei McDonald's geteilt und Monopoly gespielt", berichtete Piastri am Donnerstag. Nach einer Stallorder hatte Norris beim vergangenen Grand Prix auf dem Hungaroring die Führung an seinen australischen Teamkollegen zurückgeben müssen. Der Brite bedauert das.