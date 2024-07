Nach Ferrari-Abgang: Cardile heuert bei Aston Martin an

Bis Montag noch bei der Scuderia, 2025 in British Racing Green: Enrico Cardile wird ab der kommenden Formel-1-Saison als Chief Technical Officer für Aston Martin arbeiten. Das teilte der Rennstall aus Silverstone am Dienstag mit. Fast zwei Jahrzehnte war der 49-Jährige für Ferrari tätig gewesen, zuletzt als Technischer Direktor für den Bereich Fahrwerk.

In diesem Jahr läuft es für die Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll - Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll - nicht mehr rund. In der Konstrukteurswertung rangiert Aston Martin mit nur 68 Punkten auf Rang sechs - das beste Ergebnis ist bisher Alonsos fünfter Platz in Saudi-Arabien. 2023 hatte der Rennstall am Ende der Saison ganze 280 Punkte auf dem Konto, der spanische Ex-Weltmeister Alonso glänzte mit acht Podien.