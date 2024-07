"Nicht schnellstes Auto": Updates sollen Verstappen helfen

von SID 19.07.2024 • 10:07 Uhr Red Bulls Überlegenheit zu Saisonbeginn schwindet, Formel-1-Weltmeister Max Verstappen steckt in Schwierigkeiten. Zum Großen Preis von Ungarn bringt der Rennstall nun Updates mit.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen stapelt vor dem Großen Preis von Ungarn ungewöhnlich tief. „Ich denke, dass wir in den letzten Rennen nicht das schnellste Auto waren, also erwarte ich nicht, dass das jetzt anders sein wird“, sagte der Niederländer in Budapest. Nach seinem dominanten Start in die Saison schwindet die Überlegenheit immer mehr, Verstappen feierte zuletzt vor knapp einem Monat in Spanien einen Erfolg.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Die letzten Wochenenden waren für mich eine große Herausforderung, um das Beste aus den Fahrzeugen herauszuholen", sagte der Red-Bull-Pilot. Vor allem Mercedes und McLaren machten ihm zuletzt das Leben schwer. "Realistisch gesehen haben andere Teams größere Schritte gemacht", sagte Verstappen. Dennoch liege der Fokus des Teams nur auf sich selbst und es tue alles, "was in seiner Macht steht".

Weltmeister Max Verstappen ist seit zwei Grand Prix ohne Sieg

Formel 1: Wird Perez zum Problem?

Noch führen Verstappen in der Fahrerwertung und Red Bull in der Konstrukteurs-WM deutlich. Doch vor allem die schwache Performance von Teamkollege Sergio Perez könnte im weiteren Saisonverlauf zum Problem werden. Im Juni war der Vertrag des Mexikaners überraschend bis Ende 2026 verlängert worden, in der Folge stürzten seine Leistungen aber ab. "Es ist natürlich schwierig, ich denke, auch er will es besser machen. Aber ich weiß, dass er sehr hart arbeitet", so Verstappen.