Mick Schumacher sicher: "Formel 1 in greifbarer Nähe"

Rennfahrer Mick Schumacher hat sein Comeback in der Formel 1 nach wie vor fest im Blick. „Meine Chancen in der Formel 1 scheinen bisher ziemlich gut zu sein“, sagte der 25-Jährige im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP: „Für mich ist es wichtig, in die Formel 1 zurückzukehren, um zu zeigen, was ich kann.“