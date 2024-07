Formel 1: Nächstes Cockpit vergeben! Sainz findet neues Team

Carlos Sainz (29) hat seine schier endlose Suche nach einem neuen Cockpit in der Formel 1 beendet und sich für Williams entschieden. Der Spanier wird nach seinem unfreiwilligen Aus bei Ferrari ab 2025 zum englischen Traditionsrennstall wechseln und erhält dort einen Vertrag für mindestens zwei Jahre. Das teilte Williams am Montag mit.

Sainz wird ein Fahrerduo mit dem jetzigen Stammpiloten Alex Albon bilden, er schlägt dafür einige andere Angebote aus. So muss Alpine seine Suche fortsetzen, hier darf sich Mick Schumacher nun gesteigerte Hoffnungen machen. Auch dem künftigen Werksteam Audi, aktuell noch als Sauber am Start, wurde großes Interesse am Spanier nachgesagt.

Williams-Wechsel: Sainz zuversichtlich

"Es ist kein Geheimnis, dass der Fahrermarkt in diesem Jahr außergewöhnlich komplex war, meine Entscheidung hat etwas Zeit in Anspruch genommen", sagte Sainz: "Ich bin zuversichtlich, dass Williams der richtige Ort für mich ist."

Sainz fährt seit 2015 in der Formel 1 und zählt zu den etablierten Piloten. Bislang gewann er drei Rennen, eines davon in der aktuellen Saison, und fuhr 23-mal aufs Podium. Auch in diesem Jahr bewegt er sich bei Ferrari auf Augenhöhe mit Teamkollege Charles Leclerc, muss den Rennstall aber dennoch am Ende des Jahres verlassen: Rekordweltmeister Lewis Hamilton wechselt von Mercedes zur Scuderia. Für Williams ist die Verpflichtung ein Coup angesichts der namhaften Konkurrenz.