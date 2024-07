"Waren stark": Horner lobt Red Bull

Weltmeister Max Verstappen zeigt sich in den ersten beiden freien Trainings in guter Verfassung. Sein Teamkollege dagegen nicht.

Christian Horner geht nach den ersten Trainings zum Großen Preis von Belgien optimistisch in den Rest des Rennwochenendes. „Die Pace und der Shortrun waren stark“, sagte der Teamchef von Red Bull bei Sky. Das dürfte vor allem für Weltmeister Max Verstappen gelten. Der Niederländer belegte am Freitag in den zwei Trainings jeweils die Plätze zwei und eins - Teamkollege Sergio Perez wurde nur Siebter und Neunter.