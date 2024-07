"Welle weiterreiten": Hülkenberg schielt in Ungarn auf Top Ten

von SID 19.07.2024 • 05:52 Uhr Bei den jüngsten Grand Prix in Spielberg und Silverstone überzeugt Nico Hülkenberg mit starken Leistungen. Auch in Ungarn hat der deutsche Formel-1-Pilot viel vor.

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg ist nach der ersten Saisonhälfte von der Performance seines Haas-Boliden beeindruckt. „Ich denke, wir haben uns selbst überrascht“, sagte der 36-Jährige. In den vergangenen beiden Rennen sammelte er mit zwei sechsten Plätzen so viele Punkte wie lange nicht. Der Aufwärtstrend soll sich am Wochenende auch beim Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring fortsetzen. „Wir wollen auf dieser guten Welle weiterreiten, aber das wird nicht einfach“, sagte Hülkenberg.

Der US-amerikanische Rennstall sei im Mittelfeld wieder konkurrenzfähig, denn „die Updates waren ein guter Fortschritt“, so Hülkenberg. Punkte scheinen am Sonntag (15.00 Uhr) erneut in Reichweite. „Ich wüsste nicht, wieso es anders sein sollte.“

Bei den vergangenen Grand Prix in Spielberg und Silverstone hatte der Emmericher mit starken Leistungen überzeugt und insgesamt 16 Punkte geholt. Auf den weiteren Saisonverlauf blickt er optimistisch - zwölf Grand Prix sind noch zu fahren. "Ich denke, wir haben ein stabiles Paket."

Formel 1: Hülkenberg dicht vor Top Ten

In der Gesamtwertung liegt Hülkenberg momentan mit 22 Punkten auf dem elften Rang. In Ungarn startet er in sein letztes Formel-1-Halbjahr mit Haas. 2025 wechselt er zu Sauber bzw. Audi.

