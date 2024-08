Abreise verhindert: Uralkali fordert Millionenbetrag von Haas

Ärger für das Formel-1-Team Haas: Wegen einer noch nicht getätigten Rückzahlung an den früheren russischen Sponsor Uralkali durfte der Rennstall des Deutschen Nico Hülkenberg das Gelände der Rennstrecke im niederländischen Zandvoort nicht wie geplant am Sonntagabend verlassen und sich auf die Reise nach Monza zum Großen Preis von Italien begeben. Darüber berichtete zuerst das Fachmedium Motorsport-Magazin.com.

Dieses Geld samt Zinsen und Gebühren, insgesamt zwölf Millionen Dollar (rund 10,73 Millionen Euro), forderte Uralkali zurück und bekam im Juni von einem Gericht in der Schweiz recht. Weil Haas aber nicht rechtzeitig zahlte, stellte Uralkali beim Bezirksgericht Nordholland einen Antrag, die Haas-Rennautos sowie die gesamte Ausrüstung des Teams in Zandvoort zu beschlagnahmen und als "Pfand" einzuhalten, bis die Rückzahlung eingegangen sei. Haas teilte mit, dass das Team kooperiere: "Es gibt keinen Streit über die geschuldeten Beträge".

Bis Sonntagabend war die Angelegenheit aber offenbar noch nicht geklärt, sodass die Abreise in Richtung Italien nicht planmäßig umgesetzt werden konnte. Dabei drängt die Zeit: Bereits am Freitag werden in Monza die freien Trainingseinheiten absolviert, am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) folgt dann der Große Preis von Italien. Am Donnerstag ist der Medientag in Italien, bereits ab Mitte der Woche bauen die Teams im Normalfall auf.