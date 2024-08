Formel 1: Illegal! Team muss Namen ändern

Der Rennstall Stake F1 Kick Sauber Team bekommt die Behördenmacht zu spüren und muss sich beim nächsten Rennen in den Niederlanden umtaufen.

Der Formel-1 -Rennstall Stake F1 Kick Sauber Team muss sich vor dem Rennwochenende in Zandvoort den Behörden beugen und eine Namensänderung vornehmen.

Grund ist der Name. Der Glücksspiel- und Wettanbieter Stake hat in den Niederlanden keine gültige Lizenz und wird daher als illegal betrachtet. Das teilte die Glücksspielbehörde KSA mit. Der offizielle Name des Rennstalls, „Stake F1 Kick Sauber Team“, muss nun geändert werden.