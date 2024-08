Formel 1: McLaren verlängert langfristig mit Teamchef Stella

Der wiedererstarkte Formel-1-Rennstall McLaren setzt in seinem Streben nach dem Weltmeistertitel auf Konstanz und will den Vertrag mit Teamchef Andrea Stella über „mehrere Jahre“ verlängert.

Das gab das britische Team in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt, über die genaue Laufzeit machte McLaren keine Angaben. Stella hatte zur Saison 2023 die Position als Teamchef übernommen, zuvor hatte er seit 2015 als Renningenieur für McLaren gearbeitet, unter anderem für den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso.

Nach vielen erfolglosen Jahren mauserten sich die Briten unter Brown und Stella zum Hauptkonkurrenten des dominierenden Konkurrent Red Bull. Der österreichische Rennstall mit Weltmeister Max Verstappen gewann die letzte drei Jahre in Serie die Fahrer-WM, auch in diesem Jahr liegt Red Bull mit 408 Punkten nach 14 Rennen in Führung. Dank mehrerer guter Ergebnisse vor der Sommerpause liegt McLaren auf Rang zwei (366). Den letzten von insgesamt acht Konstrukteurs-Titeln geann McLaren 1998.