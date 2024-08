Formel 1: Spätestens 2026! Verstappen erwägt spektakulären Wechsel

Die heißeste Aktie auf dem Formel-1-Fahrermarkt ist erst mal abgetaucht. Weltmeister Max Verstappen nutzt die Sommerpause, um in Ruhe über seine Situation nachzudenken. Dabei sind auch längere Familiengespräche mit seinem Vater Jos geplant. Der ehemalige Formel-1-Pilot und Teamkollege von Michael Schumacher bei Benetton verbringt gerade seinen Familienurlaub in seinem Haus in Südfrankreich, in der Nähe von Monaco, der Wahlheimat seines Sohnes.