Formel 1: "Wunderkind" Antonelli mit heftigem Crash

„Wunderkind“ Andrea Kimi Antonelli hat bei seinem ersten Trainingseinsatz in der Formel 1 einen heftigen Unfall erlebt. Am Freitagmittag in Monza flog der 18-Jährige im Mercedes in der Parabolica-Kurve bei hoher Geschwindigkeit ab, drehte sich und schlug seitlich in den Reifenstapel ein. Antonelli gab via Funk Entwarnung und stapfte davon. Das Medical Car brachte ihn zum ärztlichen Check.