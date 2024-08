Norris schnappt sich bei Verstappens Heimrennen die Pole

Lando Norris hat sich die Pole Position für den Großen Preis der Niederlande gesichert und Weltmeister Max Verstappen bei dessen Heimrennen düpiert. Der britische McLaren-Fahrer drehte im Qualifying am Samstag in Zandvoort in 1:09,673 Minuten die schnellste Runde und landete deutlich vor Verstappen, der im Red Bull als Zweiter Schadensbegrenzung betrieb. Sein Rückstand auf Norris betrug mehr als drei Zehntelsekunden. Dritter wurde Oscar Piastri aus Australien im zweiten McLaren.

Somit bietet sich Norris im 15. Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) die große Chance, in der WM näher an Verstappen heranzurücken. Der Kurs an der niederländischen Nordseeküste ist eng und bietet wenig Möglichkeiten zum Überholen. Entsprechend wichtig ist ein guter Startplatz. Verstappen dagegen muss die Fortsetzung seiner Sieglosserie fürchten. Die vergangenen vier Rennen hat er nicht gewonnen, sein Vorsprung in der WM auf Norris beträgt derzeit 78 Punkte.