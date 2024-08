Hülkenberg sorgt für Unterbrechung im zweiten Training - Verstappen mit Problemen

SID 23.08.2024 • 17:09 Uhr Mercedes und McLaren sind in Zandvoort stark - und bereiten Weltmeister Max Verstappen große Probleme. Hülkenberg sorgt derweil für eine Unterbrechung.

Weltmeister Max Verstappen ist auch im zweiten freien Training der Formel 1 in Zandvoort geschlagen worden - und das diesmal deutlich. Der 26-Jährige belegte in der zweiten Trainingssession vor dem Großen Preis der Niederlande nur den fünften Platz und muss sich steigern, um im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) seine Sieglosserie zu beenden.

Am Freitagnachmittag war George Russell (Großbritannien) im Mercedes nicht zu schlagen, er war mit einer Runde in 1:10,702 Minuten der schnellste Pilot des gesamten Tages. Dahinter folgten Oscar Piastri (Australien/McLaren), Russells britischer Teamkollege Lewis Hamilton und Lando Norris (Großbritannien) im zweiten McLaren. Sie alle waren schneller als Verstappen, dessen Rückstand auf Russell 0,284 Sekunden betrug.

Hülkenberg sorgt für Schreckmoment

Nico Hülkenberg (Emmerich) flog mit seinem Haas bereits früh von der Strecke und schlug rücklings in die Begrenzung ein. Der Routinier blieb unverletzt, konnte aber nicht weiterfahren. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Das war ganz seltsam, ich habe das Heck verloren", funkte er an die Box. Hülkenberg wurde 20. und somit Letzter.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) fuhr auf Platz elf, Ferrari schwächelte ebenfalls: Für Charles Leclerc (Monaco) reichte es zum neunten Rang, Carlos Sainz (Spanien) musste seinen Wagen nach nur sieben Runden wegen Getriebeproblemen abstellen.

