Safety-Car-Unfall in Monza

Ungewöhnlicher Abflug in der Formel 1: Das Safety Car mit Pilot Bernd Mayländer ist am Donnerstag in Monza bei einer routinemäßigen Fahrt in der Parabolica-Kurve von der Strecke abgekommen, der 665 PS starke Sportwagen von Aston Martin schlug hart im Reifenstapel ein. Mayländer und seinem Beifahrer gehe es gut, teilte der Automobil-Weltverband FIA mit.