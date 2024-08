Sargeants heftiger Crash: Kaum Fahrzeit im dritten Training

Ein heftiger Unfall von Logan Sargeant hat die Generalprobe für das Qualifying (15.00 Uhr/Sky) der Formel 1 in Zandvoort überschattet. Der US-Amerikaner überstand den Crash im dritten freien Training zum Großen Preis der Niederlande nach ersten Eindrücken unbeschadet, wegen der umfangreichen Aufräumarbeiten ging aber viel Zeit verloren, sodass das Ergebnis keinerlei Aussagekraft besitzt.

Lediglich zehn Piloten inklusive Sargeant waren vor dem heftigen Unfall auf der Strecke unterwegs gewesen. Die Session wurde um 12.28 Uhr fortgesetzt - in den verbleibenden zwei Minuten versuchten die Fahrer noch, zumindest eine Runde zu fahren. Die schnellste gelang Pierre Gasly (Frankreich/Alpine) in 1:20,311 Minuten. Dahinter folgten Kevin Magnussen (Dänemark/Haas) und Valtteri Bottas (Finnland/Sauber). Eine Reihenfolge, wie es sie in einer normalen Session wohl nie geben wird.