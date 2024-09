Aston Martin: Tür für Verstappen "steht offen"

Mit der Verpflichtung des Star-Designers Adrian Newey ist das Selbstbewusstsein beim Formel-1 -Rennstall Aston Martin spürbar gewachsen - Teamchef Mike Krack liebäugelt mittlerweile sogar mit dem größtmöglichen Transfer auf dem Fahrermarkt. „Wir werden attraktiver in jeder Hinsicht“, sagte er am Donnerstag vor dem Grand Prix in Baku ( Sonntag, 13.00 Uhr im LIVETICKER ), „es ist der Beweis, dass dieses Projekt seine Ziele wirklich erreichen kann.“

Verstappen zu Aston Martin?

Die Newey-Verpflichtung war ein Coup für Aston Martin, schon zuvor hatte das Team des Milliardärs Lawrence Stroll allerdings die Grundsteine für Erfolge in der Zukunft gelegt. In Silverstone ist mittlerweile eine hochmoderne Fabrik in Betrieb, zudem warb das Team zahlreiche Spitzenkräfte von der Konkurrenz ab. 2026, wenn durch ein neues Reglement die Kräfteverhältnisse neu gemischt werden, will der Rennstall den WM-Titel angreifen.