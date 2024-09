Ein Grand Prix für den Nachwuchs: Formel 1 plant Extra-Rennen

Das Event könnte im Anschluss an das Saisonfinale in Abu Dhabi stattfinden.

Das Event könnte im Anschluss an das Saisonfinale in Abu Dhabi stattfinden.

In der Formel 1 nimmt die Idee eines zusätzlichen "Grand Prix" für Nachwuchsfahrer zunehmend Gestalt an. Dieser soll im Anschluss an das Saisonfinale in Abu Dhabi stattfinden und könnte schon in diesem Jahr erstmals realisiert werden. "Wenn wir alle wollen, dass es funktioniert, dann wird es funktionieren", sagte Red Bulls Teamchef Christian Horner im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan (Sonntag, 13.00 Uhr/RTL und Sky).