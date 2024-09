Formel 1: Alle Teams innerhalb des Budget Caps

Im dritten Jahr seit der Einführung des Budget Cap haben sich erneut alle Teams der Formel 1 an die Kostengrenze gehalten. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Mittwoch vor dem Großen Preis von Aserbaidschan (Sonntag, 13.00 Uhr) mit. In der Saison 2023 durften die Teams die Schwelle von 135 Millionen US-Dollar nicht überschreiten.