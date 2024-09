Formel 1: Holt sich Verstappen die Pole in Baku? Das Qualifying LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.09.2024 • 11:00 Uhr In Aserbaidschan steigt am Wochenende der 16. Grandprix der Saison. Am Samstag steht das Qualifying auf dem Programm, welches Max Verstappen für sich entscheiden möchte.

Alle Augen auf Baku! In Aserbaidschan steigt am Wochenende der 16. Grandprix der Saison. Bereits am Freitag absolvierten die Formel-1-Piloten das Freie Training am Kaspischen Meer, in dem Weltmeister Max Verstappen neue Hoffnung auf ein Ende der Krise schöpfen konnte.

Der Niederländer, der seit Juni nicht mehr gewonnen hat, dominierte am Freitag das erste freie Training in den Straßen von Baku, im zweiten war dann sein Teamkollege Sergio Perez ganz vorne mit dabei - ein Zeichen dafür, dass das seit Monaten schwächelnde Auto auf dem schnellen Stadtkurs tatsächlich besser zurechtkommt.

So können Sie das Qualifying in Aserbaidschan live verfolgen

TV: RTL, Sky Sport F1/WOW

Stream: Sky Go, RTL+

Ticker: sport1.de

Das Renn-Wochenende zeigt in Kooperation mit Sky auch RTL. Das Qualifying beginnt am Samstag um 14 Uhr.

Leclerc als Schnellster im Training

Schnellster Mann des Tages war allerdings Ferrari-Pilot Charles Leclerc, in 1:43,484 Minuten war der Monegasse noch einmal sechs Tausendstelsekunden besser als Perez. Wirklich deutlich wurde das echte Kräfteverhältnis am ersten Tag vor dem Rennen am Sonntag (13.00 Uhr/RTL und Sky) noch nicht.

Auch Lewis Hamilton im Mercedes lag auf Augenhöhe mit dem Spitzenduo, Verstappen indes schien im letzten Sektor mit der zwei Kilometer langen Vollgaspassage freiwillig Zeit liegenzulassen. Sein Herausforderer Lando Norris im McLaren wurde auf seiner vielversprechenden schnellen Runde im Verkehr ausgebremst und setzte letztlich keine konkurrenzfähige Zeit.

