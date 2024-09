Formel 1: Kuriose Panne im Training! Williams-Pilot fährt an die falsche Box

Beim zweiten freien Training zum Großen Preis von Singapur ist Williams-Pilot Franco Colapinto ein kurioser Fauxpas unterlaufen. Der 21 Jahre alte Argentinier fuhr bei seiner Rückkehr in die Garage versehentlich an die falsche Box.

Statt bei seinem Team anzuhalten, stoppte Colapinto eine Garage früher - bei Alpine. Erst als die verdutzten Mechaniker ihn hektisch durchwinkten, bemerkte der junge Fahrer seinen Fehler und rollte eine Box weiter. An der richtigen Garage angekommen, machte sich die Williams-Crew sofort an die Arbeit.

Colapinto punktet im Williams

Colapinto steht in Singapur vor seinem dritten Rennen in der Formel 1. Der Argentinier war bei Williams auf den geschassten Logan Sargeant gefolgt und brauchte nicht lange, um seinen Vorgänger zu übertrumpfen. Bereits in seinem zweiten Rennen beim GP von Aserbaidschan fuhr der 21-Jährige in die Punkte-Ränge (achter Platz).