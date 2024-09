Formel1: "Er schafft etwas Geniales und Verrücktes“ - die Pressestimmen zum Großen Preis von Italien

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Ekstase für die Ferraristi. Fantasie und Zuverlässigkeit: Leclerc siegt in einem entscheidenden Moment der Saison, seiner Karriere und von Ferrari. Während Red Bull in der Krise versinkt , erleben Ferrari und Mercedes eine Wiederauferstehung.“

Corriere dello Sport: „Leclerc hat das Herz eines Löwen. Er kämpft sich durch Schwierigkeiten durch und siegt nach fünf Jahren auf der Heimstrecke Ferraris in Monza. Zusammen mit seinem Team bewirkt Leclerc Wunder, er schafft etwas Geniales und Verrücktes.“

Corriere della Sera: „Ferrari und Leclerc feiern den perfekten Moment, den Sieg, mit dem niemand gerechnet hatte. Das Maranello-Team, das reich an Geschichte, aber seit Jahren mit enttäuschenden Resultaten zu kämpfen hat, feiert die Wiederauferstehung in einem entscheidenden Moment der Meisterschaft, in der Verstappen nicht mehr der einzige Herrscher ist.“