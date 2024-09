"Ich bin so ein Idiot": Formel-1-Juwel verursacht kuriosen Crash

Oliver Bearman steht vor seinem zweiten Rennen in der Formel 1. Im Training unterläuft dem Motorsport-Juwel ein Fehler - was ihn selbst zutiefst frustriert.

„Ich bin so ein Idiot“, funkte der junge Haas-Pilot, der den gesperrten Kevin Magnussen in Baku ersetzt, nachdem er kurz zuvor für Rote Flaggen gesorgt hatte.

Der junge Brite bog nach der langen Zielgeraden in die erste Kurve ein, war dabei allerdings deutlich zu schnell. Bearman wollte deshalb in den Notausgang abbiegen, traf diese Entscheidung aber etwas zu spät - und rammte die Mauer seitlich mit seinem Boliden.

Kurioser Crash: Formel-1-Juwel flucht

Der 19-Jährige blieb unverletzt, war am Funk aber unüberhörbar frustriert, er fluchte mehrmals laut. Wegen der Unterbrechung konnten auch mehrere andere Fahrer ihre schnelle Runde nicht zu Ende fahren.

Bearman soll in Baku seinen zweiten Grand Prix absolvieren, nachdem er dieses Jahr in Saudi-Arabien bereits Carlos Sainz im Ferrari vertreten hatte. In der nächsten Saison wird er bei Haas zum Stammfahrer aufsteigen.