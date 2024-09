Nach "F-Wort"-Strafe: Verstappen äußerst wortkarg

Am Donnerstag war Verstappen wegen seiner Wortwahl bestraft worden. Nun hatte er auf der nächsten Pressekonferenz wenig Redebedarf.

Die obligatorische Pressekonferenz nach dem Qualifying in Singapur geriet zur Farce, der sehr genervte Max Verstappen antwortete auf sämtliche Nachfragen äußerst wortkarg. „Sorry, mehr sage ich nicht, sonst werde ich wieder bestraft“, sagte Verstappen und fügte in Richtung des Moderators Tom Clarkson hinzu: „Das hat nichts mit dir zu tun, es ist nichts Persönliches.“

Verstappen hatte am Freitag eine Sanktion durch den Automobil-Weltverband FIA erhalten, weil er in der Pressekonferenz am Donnerstag das Wort "fucked" verwendet hatte, um seinen Red-Bull-Rennwagen zu umschreiben. Weil diese Wortwahl den FIA-Stewards nicht gefiel, bestraften sie den Niederländer. Verstappen muss nun Sozialstunden leisten.