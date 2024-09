Formel 1: Leclerc holt die nächste Baku-Pole

Leclerc baut kuriose Serie aus

Charles Leclerc startet erneut als erster in den Großen Preis von Aserbaidschan. Der Monegasse holte sich zum vierten Mal in Folge die Pole in Baku. Lando Norris enttäuscht und verpasst so erneut Druck auf Max Verstappen aufzubauen, der erneut nicht überzeugt.