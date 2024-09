Schimpfwort-Debatte in der Formel 1: Verstappen flucht weiter

Max Verstappen will sich den Mund nicht verbieten lassen, und auch seine Formel-1-Kollegen Lando Norris und Charles Leclerc reagieren gereizt auf eine Debatte um Schimpfworte im Teamfunk. FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem hatte vor dem Rennen in Singapur am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) für Aufregung im Fahrerlager gesorgt. Der Präsident des Motorsport-Weltverbands hat das Formel-1-Management aufgefordert, die Sprache der Piloten zu kontrollieren.