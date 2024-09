Star-Designer Newey ab 2025 bei Aston Martin

Mastermind Adrian Newey soll Aston Martin in den kommenden Jahren an die Spitze der Formel 1 führen. Wie der Rennstall aus Silverstone am Dienstag mitteilte, wechselt der Star-Designer ab dem 1. März 2025 ins Team von Besitzer Lawrence Stroll. Newey wird bei Aston Martin „Managing Technical Partner“ und Anteilseigner, laut Pressemitteilung soll er „die Entwicklung des Rennwagens für 2026 leiten“.