Verstappen denkt offen über Formel-1-Abschied nach

Verstappen hatte sein Auto am Donnerstag als "fucked" bezeichnet, er meinte damit die Leistungsfähigkeit seines RB20. Die Stewards der FIA dagegen werteten dies als "grob, unhöflich und anstößig" und "nicht für die Übertragung geeignet". Die Konsequenz: Sozialstunden für Verstappen, der wiederum in der Samstags-Pressekonferenz sehr kurz angebunden war und später eine eigene Presserunde außerhalb des Medienraumes abhielt, bei der er deutlich gesprächiger war.

"Ich bin in einer Phase meiner Karriere, in der man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen möchte. Es ist wirklich ermüdend", sagte er der BBC am Sonntag: "Wenn man nicht wirklich man selbst sein kann, ist es besser, nicht zu sprechen. Aber das will niemand, denn dann wird man zu einem Roboter, und so sollte man im Sport nicht vorgehen."