Verstappen geht gelassen ins Singapur-Wochenende

Der Formel-1-Weltmeister ist unter Druck - doch das will er sich nicht anmerken lassen. Dass er in Singapur noch nicht gewonnen hat, sei kein Problem.

Die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit will Max Verstappen einfach ausblenden. "Meistens war es knapp, ich war auch auf dem Podium. Manchmal klappt es einfach nicht so, wie man es sich wünscht", sagte der Formel-1-Weltmeister vor dem Großen Preis von Singapur. Dass er das Rennen auf dem schwierigen Stadtkurs noch nie gewonnen hat, sei kein schlechtes Omen vor dem nächsten Anlauf am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky).