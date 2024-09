Verstappen-Zoff droht zu eskalieren

Verstappen hatte sein Auto in einer Pressekonferenz mit dem F-Wort beschrieben und dafür Sozialstunden aufgebrummt bekommen. Er sei ein schlechtes Vorbild für die Jugend, hieß es in der Erklärung der Rennkommissare.

Verstappen, erwiesenes Fahrgenie aber auch Gerechtigkeitsfanatiker, ließ das nicht auf sich sitzen: Nach Platz zwei im Qualifying sagte er aus Protest zunächst so gut wie gar nichts. Dafür redete er danach in einer eigenen PK Klartext .

Verstappen: „Das, was ich gesagt habe, war nicht so schlimm. Für mich ist es einfach nur lächerlich, dafür eine Strafe zu bekommen. Es war ja nicht gegen irgendjemanden gerichtet. Wenn man jemanden beleidigt, dann ist das etwas anderes.“

Verstappen warnt FIA vor Rücktritt

Am Sonntag legte er nach Platz zwei im Rennen nach, sprach sogar von Rücktritt: „Solche Dinge entscheiden auch darüber, was ich in Zukunft machen werde. Wenn du nicht mehr du selbst sein kannst und dich mit solchen Unsinnigkeiten herumschlagen musst... Ich bin jetzt in einer Phase meiner Karriere, da will ich mich mit sowas nicht mehr auseinandersetzen. Weil es ermüdend ist.“