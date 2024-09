Wurz verteidigt Verstappen: Kein Verständnis für FIA

Der Chef der Fahrer-Gewerkschaft erinnert an einen sehr prominenten Teamchef in der Formel 1, der gerne fluchte - und dafür "glorifiziert" wurde.

"Wie viele lebenslange Community-Services müsste Günther Steiner leisten, weil er das F-Wort benutzt hat?", sagte Wurz in einem Youtube-Interview bei Formel1.de: "Er war Teamchef in der Formel 1, er wurde glorifiziert für das F-Wort." Steiner war in seiner Zeit als Haas-Teamchef einer der Hauptdarsteller in der Netflix-Doku "Drive to Survive", dort wurde er unter anderem wegen seiner Vorliebe für Kraftausdrücke zur Kultfigur. "Das wurde weltweit ausgestrahlt, alles kein Problem", sagte Wurz: "Aber dann auf einmal so umzuschwenken?"