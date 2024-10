Bottas hofft auf Verbleib: "Sollte in diesem Auto sitzen"

Valtteri Bottas will Planungssicherheit. Eine weitere Saison in der Formel 1 ist sein Ziel. Konkurrenz kommt von Mick Schumacher.

Valtteri Bottas hofft weiter auf einen Verbleib in der Formel 1 und sieht sich im Vergleich mit Mick Schumacher als bessere Option für das freie Sauber-Cockpit im Jahr 2025. "Ich glaube, dass ich in diesem Auto sitzen sollte. Das wäre im besten Interesse des Teams", sagte der Finne am Donnerstag in Austin/Texas vor dem Großen Preis der USA (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky): "Ich liebe die Formel 1. Ich möchte weiter in der Formel 1 fahren."

Der 35-jährige Bottas räumte "Optionen" der sportlichen Führung ein. "Am Ende wird es auf Entscheidung zwischen Erfahrung und Jugend hinauslaufen", sagte Bottas, der sich selbst eine nicht näher definierte Frist für eine Entscheidung setzen will. Das Risiko, seinen Platz in der Königsklasse zu verlieren, bestehe: "Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich werde natürlich versuchen, auch an diesem Wochenende mein Bestes zu geben." In seinem unterlegenen Boliden sei es derzeit aber schwer zu glänzen.