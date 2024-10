Formel 1: Der gigantische Eklat, nach dem die Ikone fast hinwarf

Es war der 22. Oktober 1989, die 47. Runde beim Großen Preis von Japan in Suzuka, dem vorletzten Rennen der Saison. Senna, der 16 Punkte hinter Prost in der WM-Wertung lag, musste gewinnen, um seine Titelchancen zu wahren, ein Aus hätte die WM zugunsten des Franzosen Prost entschieden. Also kämpfte Senna gegen sein Schicksal und eine Niederlage in der Rivalität mit Prost.