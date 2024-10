Formel 1: Hilft Technick-Upgrade Verstappen? Das Qualifying in Austin LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Formel 1 ist in den USA zu Gast. Wer holt sich die Pole Position in Austin? Geht es mit Red Bull wieder aufwärts?

Das Qualifying zum Sprint in Austin/Texas zeigte offenbar eine erste Wendung im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 . Dank einiger technischer Verbesserungen konnte Titelverteidiger Max Verstappen seinen Red-Bull-Boliden auf den ersten Platz stellen.

„Ich bin sehr glücklich, wir hatten einen guten Tag“, sagte der Niederländer, der zuletzt in Österreich Ende Juni eine Zeitenjagd gewonnen hatte. Auch der letzte Rennsieg ist schon eine gefühlte Ewigkeit her - in Spanien am 23. Juni.