Formel-1-Pilot wechselt die Sportart

Auf vier Rädern hat Valtteri Bottas in dieser Formel-1-Saison wenig Glück. So nutzt der Finne die Pause in der Formel 1 für einen Wechsel auf zwei Räder - und das durchaus mit Erfolg.

In der Formel 1 läuft es bei Valtteri Bottas in dieser Saison eher mäßig. Noch keinen einzigen Punkt konnte der Sauber-Pilot bislang ergattern. So nutzte der Finne die vierwöchige Pause in der Königsklasse für einen Abstecher in eine andere Sportart. Der 35-Jährige nahm an den Gravel-Weltmeisterschaften im belgischen Leuven teil.

Dabei belegte der Formel-1-Pilot in der Altersklasse zwischen 35 und 39 Jahren den beachtlichen 133. Platz von 232 Teilnehmern. „Es war so schwer wie erwartet!“, schrieb der F1-Routinier beim Kurznachrichtendienst X: „Angesichts der großen Teilnehmerzahl, der Schlange vor den Singletrail-Abschnitten am Anfang und der Tatsache, dass ich 5 km vor dem Ziel einen Platten reparieren musste, war ich ansonsten mit meinem Tag auf dem Rad sehr zufrieden.“

Die 183 km rund um Leuven (Belgien) legte er in seiner Alterskategorie in 5:40 Stunden zurück (Schnitt von 32,2 km/h). Da sähen die meisten Hobbyfahrer nicht mal mehr sein Hinterrad. Mathieu van der Poel war als Sieger der Profis bloß 61 Minuten schneller.

Ärger bei Sauber/Audi über Bottas?