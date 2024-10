Formel 1: Prominenter Name für McLaren!

Der britische Rennstall McLaren hat sich den Sohn eines ehemaligen Formel-1 -Fahrers ins Team geholt: Brando Badoer schließt sich der Nachwuchsabteilung an. Der 18-jährige Italiener träumt davon, wie sein Vater Luca Badoer in der Königsklasse an den Start zu gehen.

Sein Sohnemann Brandon ist aktuell noch in der Formel-Regional-Europameisterschaft unterwegs, in der kommenden Saison soll er in der Formel 3 für Prema Racing am Steuer sitzen. McLaren hatte sich schon im Vorjahr eine Option auf eine Verpflichtung gesichert.