Formel 1: Superhirn mit wirrem Vertragskonstrukt

Adrian Newey wechselt am 1. März 2025 zum Formel-1-Rennstall Aston Martin und wird dort Technischer Leiter. Kurioserweise ist der Brite aber auch dann noch für seinen alten Arbeitgeber tätig.

Es geht dabei um den Supersportwagen RB17, den Newey mitentwickelte. Er werde dann nur „nicht mehr so viel aus dem Werk“ heraus tun, sondern von extern zuarbeiten, erklärte der 65-Jährige: „Es wird mehr darum gehen, mit den Leuten über Videokonferenzen und E-Mails im Austausch zu stehen. Und dann werde ich auch involviert sein, wenn im Sommer die ersten Testfahrten mit dem Auto anstehen.“

Newey will „Herzensprojekt“ vollenden

Der Red Bull RB17 sei für Newey ein „Herzensprojekt“, das ihm „unheimlich viel Spaß“ mache, sagte er. Als Begründung gab er an: „Es ist einfach etwas Anderes als die Formel 1, auch wenn es auf die gleichen Prinzipien zurückgeht und auf das, was ich in der Formel 1 gelernt habe. Aber die Anwendung dessen ist eine ganz andere.“