Österreichs vergessene Formel-1-Tragödie

50 Jahre ist es her, dass das Leben des Helmut Koinigg, dessen Stern gerade erst am Formel-1-Himmel zu leuchten begann, ein dramatisches Ende nahm. Der erst 25 Jahre alte Österreicher starb beim F1-Weltmeisterschafts-Rennen in Watkins Glen am 6. Oktober 1974 an den Folgen eines Horror-Crashs.