Qualifying in Austin: Norris holt Pole vor Verstappen

Lando Norris startet mit einem Vorteil in den Grand Prix von Austin. Max Verstappen lauert auf Rang zwei.

Lando Norris hat beim US-Gastspiel in Texas den Druck auf Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach einem zwischenzeitlichen Dämpfer aufrechterhalten. Der Brite sicherte sich am Samstag im McLaren die Pole Position für den Grand Prix in Austin (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky), wenige Stunden zuvor hatte er im Sprint das Duell mit Verstappen verloren.