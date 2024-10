Qualifying in Mexiko: Sainz holt Pole Position

Carlos Sainz und Ferrari haben ihre starke Form bestätigt und dürfen sich eine Woche nach dem Doppelsieg von Austin Hoffnungen auf einen weiteren Triumph machen. Sainz raste am Samstag im Qualifying von Mexiko-Stadt in 1:15,946 Minuten zur Pole Position und legte die Grundlage für ein erfolgreiches Rennen am Sonntag (21.00 Uhr/Sky). Für Sainz ist es die sechste Pole der Karriere.