Sainz' Ausfahrt mit Pogacar: "Ich habe gelitten"

Carlos Sainz hat sich in der ausgedehnten Herbstpause der Formel 1 auf eine vermeintlich lockere Ausfahrt mit seinem Kumpel Tadej Pogacar eingelassen - und ist an der Seite des frisch gekürten Rad-Weltmeisters schnell an seine Grenzen gestoßen. „Ich habe gelitten. Ich hatte die brillante Idee, ihn auf einer Erholungsrunde zu begleiten. Es war die härteste Fahrt meines Lebens“, sagte Sainz in Austin/Texas, wo in der Formel 1 beim Großen Preis der USA (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) der 19. WM-Lauf ansteht.