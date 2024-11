F1-Überraschung bahnt sich an! Sticht er Mick Schumacher aus?

Gerüchten aus Brasilien zufolge soll das letzte Formel-1-Cockpit für die kommende Saison vergeben sein - und zwar nicht an Mick Schumacher.

Geht Mick Schumacher doch wieder leer aus? Der Kampf um das letzte freie Formel-1 -Cockpit für die kommende Saison soll entschieden sein. Das berichtet Auto Motor und Sport und bezieht sich dabei auf Gerüchte aus Brasilien. Diese besagen, dass Gabriel Bortoleto im kommenden Jahr neben Nico Hülkenberg für Sauber an den Start gehen wird.

Formel 1: Bortoleto bei McLaren unter Vertrag

Allerdings soll die Personalie nicht im Rahmen des Brasilien-Rennens ( ab 16.30 Uhr im LIVETICKER ) bekanntgegeben werden, um dem Spitzenreiter der Formel-2-Wertung nicht einem zu großen Medienansturm in der Heimat auszusetzen.

Bortoleto ist aktuell Reservepilot von McLaren und gewann im vergangenen Jahr in seiner ersten Formel-3-Saison den Titel.

Mick Schumacher absolvierte derweil am Samstag das Saisonfinale der Langstrecken-WM der WEC. Mit seinem Alpine-Team fuhr der Deutsche in der Hypercar-Klasse auf Platz zehn und damit in die Punkte.