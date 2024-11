Fast Schachmatt: Norris erwartet Verstappen-Attacke

Schon an diesem Wochenende in Las Vegas können auch die allerletzten Titelhoffnungen des McLaren-Pilots sterben.

Schon an diesem Wochenende in Las Vegas können auch die allerletzten Titelhoffnungen des McLaren-Pilots sterben.

Vor dem drittletzten Rennen der Formel-1-Saison spricht alles für Weltmeister Verstappen, der Niederländer kann schon am Sonntag deutscher Zeit seinen vierten Titel in Serie perfekt machen: Holt Norris nicht mindestens drei WM-Punkte mehr als Verstappen, dann ist die Entscheidung gefallen.

"Die Tür ist fast zu", sagte Norris, "es ist mehr oder weniger so: Ich muss drei Rennen gewinnen, Max darf dreimal nicht ins Ziel kommen." Grund für diese Lage war nach einer monatelangen Aufholjagd vor allem das enttäuschende Regenrennen zuletzt in Brasilien. Norris startete dort von der Pole Position, Verstappen lediglich von Rang 17 - am Ende gewann dennoch der Niederländer, Norris verlor als Sechster viele Punkte.

"Für eine Woche war ich danach ziemlich am Boden", sagte Norris, "es ist hart, wenn du so lange hoffst und es dann so plötzlich zusammenbricht". In der Rückschau soll die Saison 2024 dennoch helfen - beim nächsten Angriff auf den Weltmeister.