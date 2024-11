Formel 1: Albon kann nicht in Brasilien starten

Williams-Pilot Alexander Albon wird nach seinem heftigen Unfall im Qualifying zum Grand Prix in Sao Paulo/Brasilien nicht am Rennen teilnehmen können. Das teilte sein Team knapp zwei Stunden nach Ende der Zeitenjagd im Autodromo Jose Carlos Pace mit. Auf Platz zwei liegend war der Thailänder im letzten Qualifyingabschnitt bei Nässe heftig abgeflogen. Überhaupt entwickelte sich die Session durch das schlechte Wetter zur Lotterie.

Wegen der Unfälle erlebte auch Weltmeister Max Verstappen einen herben Rückschlag im WM-Kampf. Weil eine rote Flagge Ende Q2 zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt geschwenkt wurde, reichte es für den Niederländer nur zu Rang zwölf. Zudem muss er noch wegen eines neuen Verbrennungsmotors in seinem RB20 eine Strafversetzung um fünf Plätze hinnehmen. Durch das Fehlen Albons und wegen Sainz‘ Boxengassenstart geht er als 15. in den Grand Prix um 16.30 Uhr (MEZ/Sky). Sein Titelrivale Lando Norris schnappte sich in seinem McLaren hingegen seine siebte Pole Position des Jahres.