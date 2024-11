Formel 1: Historische Strafe für Hülkenberg

„Das ganze Wochenende ist ein schwarzes Wochenende für uns. Gefühlt ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können“, klagte Hülkenberg am Sky-Mikrofon. Auch zum Vorfall in Runde 27 äußerte er sich: „Der Unterboden hat aufgesessen, das ist natürlich Pech. Wenn es nicht läuft, kommt so was auch noch dazu.“