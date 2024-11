Formel 1: Norris im einzigen Training Schnellster

SID 01.11.2024 • 17:01 Uhr Während der Brite sich in Topform präsentiert, erlebt Weltmeister Max Verstappen eine schwierige Session.

Max Verstappens Jäger Lando Norris hat sich im ersten und einzigen freien Training zum Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien in Bestform präsentiert. Während der Niederländer nur 15. wurde, setzte sein Kontrahent im McLaren in 1:10,610 Minuten die schnellste Zeit.

Für das Sprint-Qualifying (ab 19:30 Uhr im LIVETICKER) im weiteren Verlauf des Tages dürfte dies dem Briten viel Selbstvertrauen geben. Verstappen musste derweil während des Trainings noch eine schlechte Nachricht verkraften.

Wie Red Bull auf X mitteilte, wird der 27-Jährige einen neuen Verbrennungsmotor bekommen. Dafür kassiert er eine Strafversetzung in der Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag (ab 18:00 Uhr im LIVETICKER) um fünf Plätze nach hinten. Nur 47 Zähler trennen ihn noch von Norris in der Gesamtwertung. Vier Rennen und zwei Sprints sind 2024 noch zu fahren.

Formel 1: Strecke sorgt für Aufregung bei Piloten

In Interlagos suchten die Fahrer zu Beginn der Session im neu asphaltierten Autodromo Jose Carlos Pace noch nach Grip und den richtigen Fahrzeugeinstellungen. Immer wieder schraubten die Teams an den Boliden ihrer Piloten. Dennoch beschwerten sich viele Fahrer bis zum Schluss - vor allem Bodenwellen machten es ihnen schwer. Am Ende landete George Russell (Großbritannien/+0,181) im Mercedes hinter Norris auf Platz zwei. Dritter wurde überraschend Oliver Bearman (+0,195) im Haas. Platz vier ging an Norris' Teamkollegen Oscar Piastri (Australien/0,340), Fünfter wurde Alexander Albon (Thailand/+0,345) im Williams.

Erst kurz vor dem Training hatte Haas bekannt gegeben, dass Stammfahrer Kevin Magnussen erkrankt war und Bearman einspringt. Weil der Däne deswegen auch nicht am Sprint-Qualifying teilnehmen kann, wird Bearman auch am Samstag im Sprintennen (ab 15:00 Uhr im LIVETICKER) an den Start gehen. Ob der 19-Jährige auch am Sonntag (18.00 Uhr) am klassischen Grand Prix teilnehmen wird, bleibt abzuwarten. Der Emmericher Nico Hülkenberg wurde Achter (+0,514).