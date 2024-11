So wird Verstappen Weltmeister!

SPORT1 04.11.2024 • 13:22 Uhr Max Verstappen sorgt nach seinem Sieg in Brasilien wohl für die Vorentscheidung im WM-Kampf. Im nächsten Rennen in Las Vegas kann der Niederländer den WM-Titel bereits perfekt machen. So kann Verstappen es schaffen.

Weltmeister Max Verstappen hat beim Grand Prix in Brasilien seinen wohl größten Sieg dieser Saison eingefahren und liegt nun wieder klar auf Kurs für seinen vierten WM-Titel in Serie. Vom 17. Startplatz fuhr der Red-Bull-Pilot in einem chaotischen Regenrennen nach ganz vorn, es war sein erster Sieg seit mehr als vier Monaten.

Da WM-Rivale Lando Norris im McLaren nur Sechster wurde, wuchs der Rückstand auf Verstappen bei noch drei ausstehenden Rennen auf 62 WM-Punkte an. So könnte Verstappen bereits beim kommenden Rennen in Las Vegas seinen nächsten Titel vorzeitig unter Dach und Fach bringen.

So kann Verstappen in Las Vegas Weltmeister werden

Die Chancen auf den WM-Titel sind für Norris wohl nur noch theoretischer Natur. Um den Kampf um die WM-Krone nicht vorzeitig zu verlieren, müsste Norris in der Spielerstadt mindestens drei Punkte auf den WM-Führenden gutmachen. Vorausgesetzt ist bei allen Rechenbeispielen natürlich immer, Verstappen kommt selbst nicht in die Punkte oder fällt aus.

So wird Verstappen in Las Vegas auf jeden Fall Weltmeister, wenn der Red-Bull-Pilot das Rennen vor Norris beendet oder beide Fahrer leer ausgehen. Der McLaren-Pilot muss in der Wüstenstadt mindestens Achter werden und auf eine Nullnummer vom Verstappen hoffen, sonst ist der WM-Titel vorzeitig futsch. Sollte Norris in Las Vegas gewinnen, kann Verstappen frühestens in Katar Weltmeister werden.

Neben dem Punktevorsprung hat Verstappen zudem einen großen Vorsprung bei den Siegen. Verstappen hat 2024 bereits acht Rennen gewonnen, während Norris nur drei gewonnen hat. In den letzten drei Grands Prix konnte Norris diese Zahl nicht erreichen. Das heißt, wenn Verstappen und Norris gleichauf liegen, wird der Niederländer zum Champion gekrönt.

Formel 1: Verstappen denkt noch nicht an Titel